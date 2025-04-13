Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, в результате ракетного удара РФ, погибли десятки человек и есть множество раненых, а также повреждены жилые и нежилые здания в центральных районах.

Как стало известно, вражеские баллистические ракеты были осознанно нацелены на обычную городскую улицу — повреждены дома, образовательные учреждения и авто. Оккупанты проигнорировали тот факт, что сегодня, в Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, люди массово идут в храмы.

В соответствии с предварительными данным, речь идет, как минимум, о 20 погибших и раненых мирных жителях. На текущий момент начата спасательная операция, и к работе привлечены все надлежащие службы.

Зеленский добавил — мир обязан жестко отреагировать на это преступление государства-террориста, в особенности, — США и Европа:

…Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист.

Глава МВД Игорь Клименко добавил (по состоянию на 11:47):

…21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены на эту минуту.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, как российским «Шахедам» удается обходить ПВО Украины.