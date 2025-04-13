Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное заместителем руководителя ОПУ Павлом Палисой на YouTube-канале «BIHUSInfo», сейчас вопрос мобилизации женщин в ВСУ не стоит слишком остро.

На вопрос журналистки, касающийся многочисленных обсуждений опыта Израиля, и подчеркнувшей, является ли процесс женской мобилизации достаточно эффективным и необходимым Украине как государству, а также стоят ли на повестке дня подобные вопросы, представитель ОПУ ответил, что призывать в ВСУ, скорее всего, станут «какие-то дефицитные специальности, медицинские направления и так далее».

Отдельно Палиса подчеркнул, что вышеописанный вопрос сейчас так остро не стоит, и служба женщин в армии, — «это более такое добровольное дело».

Однако, чиновник добавил, что в определенный момент, целесообразно будет рассмотреть вариант «израильского опыта» относительно пополнения Вооруженных сил, отталкиваясь от «украинских особенностей».

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