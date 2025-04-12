Как пишет «НБН» со ссылкой на ряд анонимных источников агентства Reuters, в войне против Украины на стороне государства-террориста участвуют не менее 200 китайских граждан, завербованных РФ в качестве наемников.

Исходя из лаконичных слов неуказанных высокопоставленных функционеров США и экс-сотрудника западной разведки, граждане КНР, вступившие в ряды армии Путина, являются исключительно наемниками, и, судя по всему, прямо не связаны с правительством Китая.

При этом, по мнению еще одного бывшего сотрудника западных спецслужб, китайские солдаты и офицеры находятся/находились на передовой в Украине в соответствии с косвенным одобрением Пекина, подобным образом стремясь извлечь тактически-стратегический опыт из текущей войны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Кремле проговорились, как Россия вербует граждан Китая на войну против Украины.