Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины, в этот выходной день, 13 апреля, около 10 часов 15 минут утра, российские военные преступники нанесли серию ракетных ударов по центральным районам города Сумы.

По состоянию на 12 часов дня, известно — результате атаки государства-террориста погиб 21 человек и 34, — получили ранения различной степени тяжести (включая 5 детей).

В Офисе Генпрокурора добавили — поскольку проведение спасательных работ не прекращается, количество пострадавших может возрасти.

Также, на текущий момент прокурорами, взаимодействующими с другими правоохранительными структурами, документируются последствия баллистической атаки.

В ГСЧС предоставили обновленные данные о количестве погибших и раненых:

По состоянию на 13:00, в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них 1 ребенок. Пострадало 84 человека, среди которых 7 детей.

С кадрами, свидетельствующими о масштабах последствий очередного преступления путинского режима, можно ознакомиться ниже:

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Сумам.