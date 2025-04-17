Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в течение среды, 16 апреля, «освободители» продолжали давить на подразделения ВСУ, укрепившиеся на оставшихся ограниченных позициях в Курской области.

Исходя из данных, которыми располагают аналитики Института изучения войны, ожесточенные бои не прекращались под Горналем и Олешней (юго-западнее Суджи), а также рядом со Свято-Николаевскоим монастырем (северо-восточнее Горналя).

Фото — understandingwar.org

Идентичные боестолкновения продолжались в северо-западной части Белгородской области, но и здесь путинские войска не добились результатов, вопреки заявлениям пропагандистов относительно «зачистки» Демидовки (северо-западнее Белгорода) от ВСУ.

Также, аналогичные бои велись в районе международной границы в окрестностях Поповки и Демидовки. Российские «военкоры» жаловались — подразделения ВСУ осуществили серию контратак у указанных населенных пунктов, и попытались продавить оборону границы страны-агрессора южнее Демидовки, за селом Марьино на Сумщине.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ отвечали, в каких приграничных регионах захватчики сосредотачивают больше сил.