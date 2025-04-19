Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, действующие генерирующие мощности способны перекрыть умеренный спрос на электроэнергию среди потребителей, что стало возможным благодаря прогнозируемо ясной погоде, и возвращения к аварийным/стабилизационным отключениям света в Киеве и области не планируется.

В «Укрэнерго» напомнили: в дневное время суток, когда солнечные электростанции работают на полную мощность, в системе наблюдается избыток энергии. Это иногда требует временных ограничений в их работе. В то же время, в вечерние часы, когда потребление достигает пиковых значений, выработки «солнечной» энергии уже не хватает, и ее необходимо компенсировать другими источниками генерации.

С учетом указанных факторов, украинцам рекомендуется по возможности переносить потребление электроэнергии на дневные часы в солнечные дни: оптимальное время для использования мощных электроприборов — с 10:00 до 18:00, когда соответствующей системе необходима балансировка.

О возможном введении графиков отключений или возникновении нестандартных ситуаций, подобных тем, что наблюдались в начале месяца, можно узнать на официальных сайтах регионального оператора электроснабжения ДТЭК:

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