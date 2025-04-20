Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, действующие генерирующие мощности способны покрыть пониженный уровень потребления электроэнергии среди населения — этому способствует преимущественно ясная погода. В связи с этим, возврата к аварийным/стабилизационным отключениям в Киеве и Киевской области не ожидается.

В «Укрэнерго» напомнили, что в дневное время солнечные электростанции обеспечивают избыточную генерацию, что может потребовать временного ограничения их работы. Напротив, в часы вечернего пика, когда уровень потребления значительно возрастает, выработки «солнечной» энергии становится недостаточно, и ее приходится замещать другими видами генерации.

Учитывая такие особенности, украинцам советуют по возможности переносить энергозатратные действия на светлое время суток. Наиболее подходящий период для использования мощных электроприборов — с 10:00 до 18:00, когда система особенно нуждается в балансировке.

Актуальную информацию о возможных графиках отключений или нестандартных ситуациях, аналогичных тем, что были зафиксированы в начале месяца, можно отслеживать на официальных сайтах регионального оператора электроснабжения ДТЭК:

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