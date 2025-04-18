Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное главой банка-регулятора Андреем Пышным на официальном YouTube-канале НБУ, до конца текущего года рост потребительских цен (фактически — инфляция) в Украине составит не менее 8,7 процента, вместо ожидаемых 8,4 процента.

Исходя из слов Пышного, к 2026-2027 годам, темп общегодовой инфляции замедлится до 5 процентов, как и прогнозировалось предварительно, в конце 2024 года.

Также, с приходом лета, скорость роста цен, если основываться на общегодовом исчислении, начнет понемногу спадать, и такая динамика затронет широкий спектр товаров и услуг. Подобное улучшение станет возможным благодаря ожидаемому увеличению объемов сбора новых урожаев, что поспособствует минимизации продовольственной инфляции, начиная с 3 квартала этого года, и позволит стабилизировать соответствующие показатели «на сравнительно низком уровне в дальнейшем».

Кроме того, степень фундаментального инфляционного давления понемногу будет проседать под влиянием контрмер монетарной политики НБУ, нормализации энергоснабжения, оптимизации процессов на внутреннем рынке труда и уменьшения стоимости нефти в мире.

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, в каких случаях пенсионерам могут приостановить начисление выплат.