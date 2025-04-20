Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от представителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина прозвучало заявление — во время так называемого «пасхального перемирия», защитники продолжат ведение оборонительной операции, и станут реагировать только на агрессивные действия «освободителей».

Исходя из слов Волошина, бойцы Сил обороны будут пропорционально отвечать исключительно на атаки и штурмовые действия армии Путина, включая обстрелы украинских позиций, то есть в той ситуации, когда захватчики попросту проигнорируют «перемирие», объявленное российским диктатором Путиным.

Военный дополнил — действия отдельных защитников, и, в целом, подразделений Сил обороны Украины, «есть и будут» адекватными и симметричными, и предусматривают рациональный подход, в частности, — зеркальный ответ «на каждый российский удар».

Отметим, что президент Владимир Зеленский высказался относительно данного предложения Путина о «пасхальном перемирии», подчеркнув — Украина готова присоединиться к прекращению войны, но будет действовать «зеркально», а не против продлить «затишье» и после 20 апреля.

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