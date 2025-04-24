Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал FoxNews, от главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — Кремль более договороспособен, и готов заключить соглашение о долгосрочном прекращении огня в Украине, но Киев не согласен с фактической капитуляцией.

Исходя из слов Трампа, весьма затруднительно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским по вышеописанному вопросу. В частности, американский лидер предполагал, что с президентом Украины будет легче договориться, — «но пока это было сложнее».

При всем этом, Трамп уверен — США достигнут соглашения с обеими сторонами, поскольку и РФ, и Украина, «его примут». По мнению президента США, администрация Белого дома тратит довольно много денег на урегулирование «украинского вопроса», но все же помнит о «человечности».

Следует отметить, что «мирное соглашение», представленное американской стороной, предполагает проведение переговоров между Киевом и Москвой, отвергает членство Украины в НАТО, практически отдает РФ Донетчину, Луганщину, Запорожье, Херсонщину и Крым, и это, не считая передачи под контроль США Запорожской атомной электростанции и отечественных месторождений полезных ископаемых с сопутствующей инфраструктурой.

Ранее мы писали о том, что стало причиной срыва переговоров в Лондоне по прекращению огня.