Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Суспільне.Новини», на пресс-конференции в ЮАР, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — при оказании большего давления на государство-террорист, возможно принуждение РФ к полному и безусловному прекращению огня в Украине.

Исходя из слов Зеленского, выполнение вышеописанного условия будет вехой номер один. И, когда Украина говорит о компромиссах, следует учитывать — именно россияне напали на нашу страну, оккупировали территории, убили десятки тысяч людей, и, фактически, заживо похоронили многих детей и взрослых.

В частности, Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой, в первую очередь, после полноценного прекращения огня. Кроме того, власти Украины, как никто, прямо заинтересованы в завершении войны, но Российская Федерация не согласна с первым положением, внесенным во все варианты «мирных инициатив», то есть игнорирует обсуждение долгосрочного прекращение огня.

Также, второе условие Украины — возвращение всех детей, насильственно депортированных и украденных РФ, а третье — обмен пленными в формате «всех на всех».

Ранее мы писали о том, что стало причиной срыва переговоров в Лондоне по прекращению огня.