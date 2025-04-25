Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Telegraph, от британского премьер-министра Кира Стармера прозвучало заявление — Лондон не согласится с краткосрочным прекращением огня в Украине.

Исходя из слов Стармера, временное прекращение огня, в соответствии с его убеждениями, сохранит стране-агрессору потенциал и средства, позволяющие вторгнуться в Украину в будущем. В частности, глава британского правительства подчеркнул — Россия возобновляла боевые действия раньше, и он не сомневается, что Путин сделает это в очередной раз.

Впрочем, Стармер выразил определенную степень надежды, предположив, что режим прекращения огня в российско-украинской войне будет введен до прихода лета (то есть — в течение последнего весеннего месяца), отметив — Москва, вероятно, вернется за стол переговоров, касающихся долгосрочного перемирия.

Отметим, что накануне, 24 апреля, президент Владимир Зеленский заявлял — власти Украины выполнят все условия «мирной инициативы», предложенной администрацией Белого дома, если подобные предложения не противоречат нормам украинского законодательства и «Конституции».

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, после выполнения каких условий Украина начнет мирные переговоры с РФ.