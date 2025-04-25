Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Time, от американского лидера Дональда Трампа прозвучало обескураживающее заявление — вышеописанное утверждение о «24 часах» не касается войны в Украине, поскольку вторжения РФ в Украину не произошло бы, оставайся одиозный миллиардер президентом США.

Исходя из слов Трампа, обещания об оперативном прекращении войны в Украине были лишь образными, высказанными в качестве преувеличения, и, в итоге, появившимися в «фейковых новостях».

Глава Белого дома добавил:

…Очевидно, люди осознают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку.

Кроме того, Трамп отдельно подчеркнул, что за 3 месяца его президентства невозможно остановить войну, которая продолжается «уже 3 года», акцентировав:

Война, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Путин никогда бы этого [вторгся в Украину] не сделал [при его президентстве].

Ранее мы писали о том, почему Трамп твердо уверен в победе РФ над Украиной.