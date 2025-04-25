Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от эксперта «Совета внешней политики «Українська призма»» Александра Краева прозвучало предположение — президент США Дональд Трамп убежден в невозможности победы Украины над РФ, поскольку попал под влияние нарративов Кремля.

Исходя из слов Краева, российской пропаганде удалось убедить американского лидера в своей позиции. В частности, Кремль смог через спецпредставителя Стивена Уиткоффа и прочие свои контакты в администрации Белого дома, вбросить Трампу мысль, — «Красная армия — самая сильная, что Россия — вторая армия мира, и, мол, ее нельзя победить, она не может проиграть».

Именно по вышеописанной причине Трамп твердо убежден — страна-агрессор не может проиграть в текущей войне, и все, что Москва делает, априори, является уступками Киеву, так как Украина никогда не имела каких-либо шансов на победу, — «а все происходящее — просто случайное везение [многолетнее эффективное противодействие ВСУ вторжению «второй армии мира»]».

Эксперт резюмировал:

Помните, как они [«рупоры Кремля»] говорили, что Россия еще не начинала? К сожалению, Трамп принадлежит к этой когорте пропагандистов.

Ранее мы писали о том, что Трамп жаловался — ему затруднительно договариваться с Зеленским о мирном соглашении.