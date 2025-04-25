Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, от главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко прозвучало заявление — он не надеется на подписания с США вышеуказанного документа на этой неделе.

Исходя из слов Марченко, Киев достиг определенного прогресса в данной тематике, и сейчас команды Украины и США продолжают тесное сотрудничество для урегулирования противоречий. В частности, пока еще есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить, на что, безусловно, потребуется больше времени

Функционер добавил — чиновники стремятся работать «как можно скорее, чтобы подписать соглашение», но о конкретных сроках, касающихся одобрения сделки, нет детальной информации.

Отметим, что на днях, премьер-министр Денис Шмыгаль и Марченко встречались с руководителем американского финансового ведомства Скоттом Бессентом, чтобы обсудить, среди прочего, это соглашение. По итогам встречи, Бессент подчеркнул необходимость экстренного завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной.

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