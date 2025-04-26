Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, действующие электростанции способны обеспечить текущий уровень потребления энергии населением — этому поспособствует преимущественно ясная погода, благодаря чему возвращения к аварийным или плановым отключениям в Киеве и Киевской области не прогнозируется.

Накануне выходных в «Укрэнерго» напоминали: сохраняется необходимость переносить интенсивное использование электроэнергии на дневные часы. Населению советуют включать мощную бытовую технику в период наибольшей эффективности солнечных электростанций — с 10 утра до 6 вечера, что позволяет несколько сократить расход электричества из общей сети.

Поскольку ситуация в энергосистеме может меняться, рекомендуется следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях регионального оператора системы распределения (облэнерго) ДТЭК:

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