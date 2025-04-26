Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное президентом Владимиром Зеленским в эфире YouTube-канала американского журналиста Бэна Шапиро, аппетиты кремлевского тирана Владимира Путина будут только увеличиваться, и, если Украина капитулирует, то РФ продолжит масштабировать агрессию, распространив войну на другие страны.

Исходя из слов Зеленского, Украине, при помощи стран Запада, необходимо остановить армию «неадекватного человека» Путина, чтобы минимизировать реальные и потенциальные риски как для себя, так и для всего мира, что вполне понимают отдельные партнеры.

По мнению украинского лидера, если Путин сможет победить, определенные лидеры некоторых государств, остающиеся у власти много лет, тоже решат «попробовать» расширить свои территории, взяв в пример действия кремлевского тирана.

Зеленский добавил, что победа Путина невозможна, так как это подчеркнет провал США, выставляющих себя в качестве «лидера мира». Текущая политика Белого дома уже оказала негативное влияние на многие вещи — стабильность и «силу» американской валюты/экономики, спровоцировав дестабилизацию и рост цен на энергоносители в мире.

Гарант акцентировал — Путин, «как и каждый диктатор или автократ, питается аплодисментами и признанием», но:

…Он не выживет [и война в Украине завершится], если есть изоляция. И если такие лидеры, как США, Китай, признают его, тогда он этим живет и продолжает [агрессию].

Ранее мы писали о том, что Трамп назвал шуткой свое предвыборное обещание «закончить войну в Украине за 24 часа».