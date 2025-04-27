Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, действующие электростанции обеспечивают текущий уровень потребления энергии населением — этому способствуют умеренные метеоусловия, а значит, возвращение к аварийным или плановым отключениям в Киеве и Киевской области не ожидается.

В «Укрэнерго» напомнили, что по-прежнему рекомендуется переносить использование мощной бытовой техники на дневные часы — с 10:00 до 18:00, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно, что позволяет снизить нагрузку на общую энергосистему.

Поскольку обстановка в соответствующем секторе может меняться, энергетики советуют регулярно следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах в соцсетях региональной компании-поставщика ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщали, как в течение года изменялась средняя зарплата украинцев.