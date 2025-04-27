Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, заявления государства-террориста о том, что «второй армии мира» удалось вытеснить подразделения ВСУ с территории Курской области, на самод деле не соответствуют реальному положению дел.

В частности, «освободители» смогли немного продвинуться на Курщине, почти, но не полностью заняв населенный пункт Горналь, и достигли некоторых «успехов» под Олешней.

В DeepState подчеркнули — окрестности вышеописанных сел остаются под огневым контролем бойцов Сил обороны: «Курская операция» не прекращена, поскольку украинские военные ведут интенсивные бои с оккупантами и наемниками-северокорейцами. В частности, продолжается ведение охоты за армией Путина и нанесение поражений логистической цепочке врага, включая места концентрации вражеской «живой силы».

Также, российско-оккупационная армия не оставляет попыток продвинуться, чтобы закрепиться на территории Сумщины: враги накапливают силы в Журавке, и стремятся подойти к селу Беловодье.

Кроме того, идентичные действия противника фиксируются у Басовки — здесь захватчики пробуют перемещаться в сторону Локни, но пока безрезультатно, так как Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать россиянам «продвигаться и накапливаться».

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о тактике путинских войск на Купянском направлении.