Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное замкомандира 429 отдельного полка беспилотных систем ВСУ Олеся Маляревича в эфире YouTube-канала «24-Канал», защитники эффективно противодействуют «освободителям» на указанном участке фронта, и россиянам удается форсировать реку Оскол исключительно на лодках.

Исходя из слов Маляревича, на Купянском направлении (Харьковщина), под населенным пунктом Двуречная, захватчики ежедневно стягивают оборудование, стремясь навести понтонные переправы через Оскол, и осуществить переброску своей техники на другой берег, но врагам это не удается. При этом, штурмы позиций ВСУ оккупанты совершают малыми пехотными группами в несколько человек, и, хотя резервные подразделения путинские войска подвозят, но сталкиваются с проблемами при эвакуации.

Военный добавил — севернее города Купянск, течение Оскола относительно узкое, что позволяет оккупантам переправляться на лодках, то есть перемещать только пехоту: для передислокации техники, россиянам необходимо отладить логистику и эвакуацию, но в распоряжении нет полноценных понтонных переправ.

Также, южнее Купянска, рядом с Колесниковкой и Кругляковкой, враг фактически зажат, но не оставляет попыток захватить все левобережье Оскола, и форсировать реку. Кроме того, несмотря на то, что у противника избыток живой силы на Купянском направлении, масштабных штурмов оккупанты не проводят, но имеет возможность усиленно давить на ВСУ.

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