Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, представители Белого дома сообщили — в последующие 100 дней своего президентства, Трамп намерен максимально сосредоточиться на совершении очередных торговых сделок и продвижении собственного видения «мирных переговоров» между РФ и Украиной.

Также, на грядущей неделе Трамп прибудет Мичиган на митинг, приуроченный к вышеописанному «100-дневному юбилею», на котором:

расскажет о своих экономических ожиданиях;

поделится статистикой «изгнания нелегальных иммигрантов» с территории США;

уточнит, удалось ли успешно изменить внешнюю политику;

отчитается о результатах работы Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, — речь идет об «очистке федеральной бюрократии и сокращении того, что считается расточительством».

Исходя из слов неуказанного американского чиновника — президента США ожидает впереди еще много «торпед под водой»: вероятно, дело касается возникновения осложнений с осуществлением заявленных действий, являющихся «характерными признаками первых 100 дней Трампа», которые будут нарастать, как «снежный ком, катящийся вниз».

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