Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка продолжает сигнализировать — территориальные амбиции Кремля уже не затрагивают лишь частично оккупированные украинские регионы, и могут коснуться областей, граничащих с водами Черного моря.

В частности, накануне, зампредседателя Совбеза государства-террориста Дмитрий Медведев заявлял — вторжение РФ в Украину должно закончится так называемой российской «победой», предполагающей полное «уничтожение» украинской власти.

Также, от помощника кремлевского тирана Владимира Путина и экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева прозвучало утверждение — украинцам, проживающим в причерноморских регионах, необходимо самостоятельно «определять свое будущее». В частности, речь идет об Одессе, более двух столетий являющейся «форпостом Российской империи и СССР на Черном море», и потому жители данного города якобы «не имеют ничего общего» с действующим правительством Украины.

По мнению аналитиков, вышеописанная риторика прямо отсылает к заявлению Путина от 2023 года, когда диктатор уверял — население, которое живет в причерноморском регионе, не имеет «никакого отношения к Украине», а Одесса — «российский город». Также, подобные «месседжи» повторяют тирады главы МИД РФ Сергея Лаврова от 14 апреля 2025 года — якобы правительство нашей страны не представляет интересы одесситов и жителей прочих украинских территорий.

Таким образом, риторика Медведева и Патрушева отражает традиционные требования Кремля, направленные на смену «режима» в Украине, и нацелена на установление пророссийского марионеточного правительства, которое или не сможет противостоять РФ, или само поддержит последующие попытки Москвы по захвату большей части украинских территорий, в момент, удобный стране-агрессору.

Ранее мы писали о том, что Песков называл перемирие в честь 9 мая «жестом доброй воли» Путина и обвинил Украину в манипуляции.