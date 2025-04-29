Спикер Путина в комментарии представителям СМИ заявил, что Киев до сих пор якобы не отреагировал на объявленное российским лидером перемирие с 8 по 11 мая, пожаловавшись, что трудно понять, присоединится ли Украина к режиму тишины.

Песков назвал кратковременное прекращение огня «жестом доброй воли» диктатора, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы Кремля назвал «манипуляцией» отсутствие прямого ответа украинского лидера Владимира Зеленского на инициативу Путина. При этом в Москве все же надеются получить оценку трехдневного перемирия из Киева и европейских столиц.

Также чиновник дал понять, что РФ не согласится на предложенное президентом Украины 30-дневное прекращение огня. По его словам, Кремлю трудно идти на долговременный режим тишины без ответа на вопросы, которые ранее задавал Путин.

Как сообщалось, эксперты ISW раскрыли хитрые намерения российского диктатора относительно перемирия в честь 9 мая.