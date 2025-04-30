Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, он зарегистрировал в ВРУ проект закона под номером 13229, предусматривающий предоставление особам в возрасте 60+ права на добровольное подписание военных контрактов с Силами обороны.

Исходя из слов Костенко, регистрация документа является ответом на запрос украинского социума — множество мотивированных и опытных людей намерены подтвердить свою полезность в условиях войны, но ранее рамками действующего законодательства ограничивались подобные порывы.

В частности, если законопроект вступит в силу, граждане от 60 лет смогут подписывать 12-месячные контракты, при условии, что на это даст согласие командование определенной части. Также, офицерам возраста 60+, необходимо будет получить еще и дополнительное согласование от Генштаба ВСУ.

Костенко уверен, что Украина должна использовать потенциал всех, кто в состоянии побороться за победу на РФ, что стало возможно благодаря 36 коллегам-нардепам, поддержавшим указанную инициативу.

Ранее мы писали о том, что Кремль потребует у Украины уступить новые, неоккупированные территории.