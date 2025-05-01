Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в последние дни апреля, ВСУ удалось продвинуться в Курской области — подразделения украинской армии приступили к новой фазе операции юго-западнее хутора Кучеров (Беловский район), расположенного южнее Суджи.

Согласно геолокационным кадрам, Кучеров размещается существенно юго-восточнее остаточных позиций украинского плацдарма на Курщине. Таким образом, идет об успешной попытке Сил обороны нашей страны, направленной на прорыв в этот российский регион на ином участке международной границы.

Впрочем, аналитики ISW добавили — «вторая армия мира» не прекращает вытеснять украинские войска с позиций, развернутых на ранее удерживаемом «курском плацдарме». Если верить «рупорам Кремля», 11 воздушно-десантная бригада армии Путина якобы полностью вытеснила ВСУ из подконтрольной зоны в Курской области.

С прогрессом наступления ВСУ на Курщине, можно ознакомиться на картах, опубликованных ниже:

Фото — understandingwar.org

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский сообщал — оккупанты пытаются выйти на админграницу Днепропетровщины.