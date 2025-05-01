Главком Вооруженных сил Украины сообщил, что эффективность дронов защитников выросла, в течение апреля наши беспилотники поразили на 8% больше целей, чем в марте.

По словам военачальника, в прошлом месяце дроны Сил обороны Украины поразили более 83 000 целей, информирует издание «НБН».

Генерал рассказал, что он провел совещание по вопросам беспилотных систем с участием широкого круга командиров подразделений БпАК, которые поделились своим уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов.

Военачальник заявил, что главная задача бойцов – уничтожать операторов дронов «второй армии мира» и их пункты управления. Главком добавил, что в силах беспилотных систем ВСУ успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из ОТГВ.

Как сообщалось, в 79-й ОДШБр сообщили о применении новой тактики российскими захватчиками на Новопавловском направлении.