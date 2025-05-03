Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате прямых попаданий и падения фрагментов сбитых «Шахедов», произошло 10 возгораний в разных районах Харькова: Слободском, Основянском, Салтовском и Киевском.

Как стало известно, вследствие очередного военного преступления армии государства-террориста, горели частные домовладения и многоэтажки, огонь охватил ряд складских помещений и производственных построек, а также повреждены автотранспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

Ближе к 00:00, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о 46 пострадавших от дроновой атаки (включая 11-летнего ребенка), 8 из которых госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Также, воздушную атаку РФ на город прокомментировал президент Владимир Зеленский, отметив, что серия российских ударов «Шахедами» нанесена не по военным целям. В частности, путинский режим осознанно бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома и укладывают своих детей спать.

Гарант подчеркнул, что и отдавать подобные приказы, и выполнять преступные задачи могут исключительно нелюди. Мировому сообществу следует прекратить медлить с принятием решений, поскольку фактически каждая ночь в нашей стране превращается в ужас, из-за которого теряются жизни, и:

…Украине нужно усиление ПВО.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что в МИД Украины раскритиковали предложение Путина о «парадном перемирии».