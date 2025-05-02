Руководитель внешнеполитического ведомства Украины в ходе выступления во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде назвал трехдневное перемирие, которое предложил Путин на честь 9 мая, «новой гибридной атакой манипуляций Кремля».

Дипломат отметил, что на Западе все больше осознают, что предложения Москвы о прекращении огня – манипуляция и издевательство над мирными усилиями США и других союзников, пишет издание «НБН».

Министр подчеркнул, что экономическое давление и военное сдерживание способны предотвратить расширение российской агрессии. Глава МИД добавил, что для этой цели нужно усиливать давление на Кремль и только так можно будет вынудить РФ к миру.

Напомним, в конце апреля в АП РФ сообщили, что Путин предложил прекращение огня с 8 по 11 мая в честь Дня победы. Эксперты ISW раскрыли хитрые намерения диктатора относительно этого перемирия.