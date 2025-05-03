Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, работающие электростанции покрывают текущие потребности населения в энергии — этому способствуют умеренные (не жаркие, и не холодные) метеоусловия. Поэтому в Киеве и Киевской области возвращения к аварийным или плановым отключениям не ожидаются.

Накануне выходных в «Укрэнерго» напомнили, что уровень потребления электричества немного снизился. Однако, поскольку энергосистема страны продолжает восстанавливаться после серии российских атак с применением ракет и дронов, рекомендуется использовать мощную бытовую технику в часы наибольшей эффективности солнечных станций — с 10 утра до 4 вечера.

Также, поскольку ситуация в энергетической отрасли может меняться, специалисты рекомендуют регулярно следить за сообщениями на официальных ресурсах регионального поставщика электричества — ДТЭК:

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