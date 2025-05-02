Как информирует «НБН» со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного Gradus Research, население Украины вынуждено сокращать расходы даже на базовые нужды.

На фоне гиперинфляции и нестабильных экономических условий, украинцы заметно урезали свои расходы, и ключевая часть бюджета граждан уходит на покрытие базовых потребностей: 85 процента опрошенных тратят свои доходы, преимущественно, на приобретение еды, 70 процентов — на оплату коммунальных услуг и 62 процента — на покупку медицинских препаратов.

Также, абсолютное большинство населения (90 процентов) экономит, в основном, отказывая себе в качественных продуктах питания и лекарствах. Еще 79 процента респондентов уменьшили расходы на покупку одежды, товары для дома, медобслуживание и отдых.

С наиболее непростой ситуацией столкнулось старшее поколение (пенсионеры): более 60 процентов людей, возрастом 60+, вынуждены экономить даже на простых доступных продуктах, а среди возрастной категории 55-60 лет, приблизительно 67 процентов уже сократили траты на бытовые нужды.

Стремясь адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам, 64 процента опрошенных предпочитают покупать более доступные или акционные марки товаров, и только 25 процентов респондентов не прекращают приобретать привычные бренды, вопреки их возросшей стоимости.

Фото — gradus.app

Фото — gradus.app

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