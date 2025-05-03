Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, аналитики отметили стабильность тенденции, свидетельствующей о возрастании количественных потерь путинских войск в Украине на протяжении 2025 года.

Исходя из данных британской разведки, суммарные потери российско-оккупационной армии в Украине, если взять во внимание период с начала полномасштабного вторжения по апрель текущего года, составили 950 000 человек (погибшими и ранеными).

В частности, в течение первых четырех месяцев 2025 года, РФ, в соответствии с оцениванием разведки Британии, потеряла, приблизительно, 160 000 человек, и, если такая динамика сохранится до декабря, это станет:

…Самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь.

В Минобороны Великобритании добавили — пока РФ не смогла трансформировать перманентно большие потери в достижение значительных успехов на передовой в Украине, на что указывают крайне низкие темпы наступления «освободителей».

Статистика, подтверждающая рост ежедневных потерь РФ в Украине, выглядит так:

Фото — x.com/DefenceHQ

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