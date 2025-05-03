Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), украинская армия удерживает позиции в российских Курской и Белгородской областях, однако «освободители» несколько продвинулись на Сумщине.

В частности, ожесточенные бои не утихают в районе Поповки и Демидовки (северо-западнее Белгорода) — здесь «вторая армия мира» пытается остановить Силы обороны, интенсивно применяя беспилотники.

Фото — understandingwar.org

На территории Курской области также ведутся локальные бои, но армии Путина не удалось продвинуться вперед. Кроме того, ВСУ удерживают плацдарм в Горнале и Горнальском монастыре, вопреки заявлениям МО РФ об «освобождении» данного населенного пункта.

При этом, российско-захватническая армия достигла частичных успехов в северной части Сумской области, но не продвинулась вперед. Если верить утверждениям российских «военкоров», оккупанты якобы смогли захватить Беловоды (северо-восточнее Сум), переместиться под Локней (юго-восточнее Беловодов) по направлению к Яблоновке (юг Беловодов), атаковать севернее Сум под Владимировкой и Водолахой и северо-восточнее Сум рядом с Журавкой и Локней.

Отметим, что оборонное ведомство страны-агрессора заявляло — путинские войска намерены создать «полосу безопасности» («буферную зону») вдоль границы Сумской области.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что 1 мая армия Путина продвинулась в Сумской области.