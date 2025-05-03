Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), украинская армия удерживает позиции в российских Курской и Белгородской областях, однако «освободители» несколько продвинулись на Сумщине.
В частности, ожесточенные бои не утихают в районе Поповки и Демидовки (северо-западнее Белгорода) — здесь «вторая армия мира» пытается остановить Силы обороны, интенсивно применяя беспилотники.
На территории Курской области также ведутся локальные бои, но армии Путина не удалось продвинуться вперед. Кроме того, ВСУ удерживают плацдарм в Горнале и Горнальском монастыре, вопреки заявлениям МО РФ об «освобождении» данного населенного пункта.
При этом, российско-захватническая армия достигла частичных успехов в северной части Сумской области, но не продвинулась вперед. Если верить утверждениям российских «военкоров», оккупанты якобы смогли захватить Беловоды (северо-восточнее Сум), переместиться под Локней (юго-восточнее Беловодов) по направлению к Яблоновке (юг Беловодов), атаковать севернее Сум под Владимировкой и Водолахой и северо-восточнее Сум рядом с Журавкой и Локней.
Отметим, что оборонное ведомство страны-агрессора заявляло — путинские войска намерены создать «полосу безопасности» («буферную зону») вдоль границы Сумской области.
Ранее мы писали о том, что 1 мая армия Путина продвинулась в Сумской области.
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