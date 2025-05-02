Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «вторая армия мира» добилась некоторых «успехов» на украинской Сумщине.

В частности, на территории вышеописанного региона Украины, «освободители» не прекращают прилагать усилия, направленные на формирование «буферной зоны» в северной части приграничья, стремясь приблизиться к Сумам на дальность работы артиллерийских средств.

В соответствии с геолокационными кадрами, обнародованными ISW, путинские войска недавно смогли продвинуться на юг вдоль улицы Центральной в селе Беловоды (северо-восточнее Сум).

Впрочем, «рупоры Кремля» привычно попытались приукрасить «достижения» российско-оккупационной армии, утверждая — захватчики взяли под контроль центральную часть Беловодов, а также переместились на расстояние до 2 километров вглубь и до 8 километров в ширину между Басовкой и Журавкой.

Один из российских «военкоров» подтвердил — «вторая армия мира» осуществила атаки и штурмы Беловодов накануне, 1 мая.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных силах ВСУ отчитались о количестве вражеских целей, уничтоженных в течение апреля.