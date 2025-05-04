Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, армия Путина существенно активизировала обстрелы Константиновки (Краматорский район Донетчины) — оккупанты постоянно сбрасывают управляемые авиабомбы (КАБы), применяют оптоволоконные FPV-дроны, а также используют ствольную артиллерию для поражения целей в городе и объектов, передвигающихся по логистическим путям.

Как отмечают военные аналитик, вопреки вышеописанной интенсификации ударов по Константиновке, «освободители» не предпринимают никаких попыток физического захода в Константиновку, попросту ровняя город с землей.

В DeepState дополнили — удержание соседнего города Часовой Яр, является стратегически важным для предотвращения захвата ряда населенных пунктов Донетчины и прилегающих территорий, через которые осуществляется снабжение ВСУ. Также, оборона района Ступочек под Часовым Яром — приоритетная задача, так как это последняя защитная линия перед Константиновкой: здесь бойцы ВСУ прилагают максимальные усилия для минимизации вражеского продвижения.

Также, одновременно возможно открытие еще одного пути на Константиновку, если темпы наступления «второй армии мира» сохранятся такими же, как фиксируется сейчас. В частности, дело касается «успехов» захватчиков на участке фронта рядом с Сухой Балкой, которую путинские войска недавно оккупировали, включая район Новооленевки, к которой приблизились россияне.

Фото — t.me/DeepStateUA

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