Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате российского воздушного удара по Черкассам, зафиксировано 5 пожаров в разных районах город.

Как стало известно, вследствие падения фрагментов ликвидированных «Шахедов», в Черкассах загорелись квартиры в многоэтажках, вспыхнуло складское помещение на одном из предприятий, а также огонь охватил периметр дачного дома и прилегающую сухую растительность.

В частности, существенные повреждения получили две квартиры, расположенные на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Кроме того, выбиты окна других соседствующих квартир.

Также, пострадала одна гражданская особа.

На текущий момент, все пожары локализованы и ликвидированы, благодаря эффективной работе 26 единиц спецтехники и 101 спасателя.

Ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 3 мая, оккупанты применили термобарические боеприпасы во время дронового удара по Харькову.