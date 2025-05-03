Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры, в ходе вышеописанного обстрела, освободители применили не менее 15 модифицированных дронов-камикадзе, согласно предварительным сведениям — типа «Герань-2/Шахед».

В процессе обследования мест «прилетов», прокурорам удалось установить — во время дроновой, путинские войска осознанно использовали ударные беспилотники, оснащенные термобарическими боеголовками (боевыми частями). Подобный тип вооружения способен создать мощнейшую взрывную волну и сформировать высокотемпературной облако в зоне поражения, что вызывает колоссальные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

В облпрокуратуре подчеркнули — использование термобарических боеприпасов является особо опасным и напрямую свидетельствует об умышленном игнорировании норм международного гуманитарного законодательства Россией.

Также, правоохранители добавили — на данный момент, вследствие этого, очередного военного преступления РФ, травмы различной степени тяжести и острую шоковую реакцию получил 51 человек (включая двух девушек в возрасте 11 и 16 лет).

Ранее мы писали о том, что ГСЧС и власти сообщали о последствиях массированной атаки «Шахедов» на Харьков.