Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, российская верхушка просит «тишину» («парадное перемирие») на 9 мая, однако «вторая армия мира» фактически ежедневно бьет по территории Украины, что является цинизмом высочайшего уровня.

Исходя из слов Зеленского, в течение этой неделю, государство-террорист применило против Украины более 1 180 ударных беспилотников, 1 360 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов) и 10 разнообразных ракет.

Президент добавил — на протяжении всей ночи на воскресенье, спасатели ликвидировали пожары в столице, охватившие дома и авто после российского дронового удара по спальным районам города. К сожалению, в Киеве пострадали 11 человек (детей и взрослых), которым оказан весь спектр необходимой помощи.

Кроме того, вследствие идентичного военного преступления РФ, в Черкассах загорелось обычное общежитие. Также, на протяжении этой ночь, «освободители» ударили «Шахедами» по Харьковщине, Николаевщине и Киевщине, в основном, иранскими дронами-камикадзе. Помимо этого, в течение всего воскресного утра не прекращается сбрасывание российских КАБов на Донецкую и Сумскую области.

Зеленский резюмировал:

Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их [российские] праздники, а на каждый день.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС показывали последствия ночной атаки «Шахедов» на Черкассы.