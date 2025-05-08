Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра прозвучало заявление — «вторая армия мира» таки и не достигла ни одной стратегической цели, а потери путинских войск уже составляют более 700 000 человек (как погибшими, так и ранеными).

Исходя из слов Бауэра, без китайской поддержки и предоставления помощи другими автократическими режимами [речь идет об Иране и Северной Корее], государство-террорист никогда бы даже не смогло продолжать войну в течение нескольких лет.

Кроме того, присутствие президента КНР Си Цзиньпина на параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, свидетельствует о том, что «силы зла объединяются». По мнению западного высокопоставленного военного функционера, различные режимы попросту испугались силы, которую продемонстрировали страны-члены Североатлантического Альянса.

Также, председатель Военного комитета НАТО призвал к усилению военной поддержки Украины, позволяющей обеспечить приход справедливого мира, и одновременно поставить Киев «в лучшую и сильнейшую позицию при проведении любых переговоров».

Ранее мы писали о том, что Зеленский прокомментировал торжества, которые готовит РФ на 9 мая.