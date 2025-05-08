В четверг, 8 мая, глава государства записал видеообращение к украинцам на Крещатике. Гарант отметил, что, к сожалению, три года назад россияне повторили все то зло на нашей земле.

По его словам, страна-агрессор каждое 9 мая показывает «разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади», информирует издание «НБН».

Украинский лидер отметил, что завтра в Москве о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче, а о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Путин будет вести себя так, будто он лично победил цинизм, а не десятки стран-союзниц.

«Будет парад цинизма. Парад желчи и лжи», – высказался Зеленский о торжествах в российской столице, которые состоятся завтра.

Напомним, в Кремле заявили, что на парад 9 мая приедут лидеры 26 государств и 3 непризнанных территорий. В частности, в Москву отправятся глава Сербии Александр Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо и китайский лидер Си Цзиньпин.

Как сообщалось, Песков заявил, что предложение Путина о трехдневном перемирии в честь праздника остается в силе.