Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, потенциалу работающих электростанций не удается стабильно перекрывать потребности населения в энергии, чему способствуют негативные метеоусловия. По этой причине, в столице и на Киевщине вполне возможно возвращение аварийного/планового обесточивания.

Перед выходными в «Укрэнерго» напоминали: потребление электроэнергии возросло на 7,9 процента, что объясняется облачной погодой с осадками на большей части территории Украины, в том числе, и в Киевской области. Поскольку непогода сокращает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и вызывает соответствующее повышение энергопотребления из общей сети, существует необходимость в экономном потреблении электричества.

В частности, следует перенести использование мощной бытовой техники на ночные часы, и, по возможности, не включать несколько приборов одновременно до 10 часов вечера.

Также, ситуация в энергосекторе может меняться, и специалисты настоятельно рекомендуют периодически ознакамливаться с сообщениями на официальных онлайн-ресурсах регионального поставщика электричества — ДТЭК:

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