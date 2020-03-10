Раскрыта тайна смерти Тутанхамона : ученые сделали неожиданное заявление

Тщательно исследовав останки фараона, ученые пришли к неожиданному выводу о возможных причинах его смерти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lenta.ua.

К такому заключению исследователей подтолкнул тот факт, что на теле Тутанхамона были обнаружены следы от травм, которые указывают на несчастный случай, произошедший с ним, либо на возможное покушение на жизнь правителя Египта.

На версии о несчастном случае настаивает известный археолог Захи Хавасс. Он считает, что причиной смерти Тутанхамона могла послужить инфекция, которая попала в рану, после перелома ноги и, как результат, заражение крови.

Данная гипотеза, по словам ученого была подтверждена в результате исследования ДНК фараона. В скором времени станет точно известно, была ли инфекция в организме Тутанхамона. Если да, тогда версия о покушении на фараона отпадет.

Ранее сообщалось о том, что в гробнице Тутанхамона обнаружена скытая камера, в которой может быть захоронение Нефертити.