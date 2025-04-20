Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільне.Хмельницький», от пресс-секретаря Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко прозвучало заявление — 19 апреля на Буковине обнаружено тело второго курсанта, имеющее признаки огнестрельного ранения. Жертва также училась в указанной академии.

Исходя из слов Шевченко, в соответствии с предварительными данными, около 6 часов 20 минут вечера субботы, 19-летний курсант военного ВУЗа из Хмельницкой области, несший службу на участке, контролируемом Черновицким погранотрядом, выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. После завершения первостепенных мероприятий, правоохранители решат вопрос, касающийся регистрации уголовного производства по части 1 статьи 115 «УКУ» (самоубийство).

Ведение досудебного расследования поручено сотрудникам районного отделения Нацполиции под процессуальным руководством Черновицкой спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона.

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