Снова одна: Майли Сайрус рассталась с певцом Коди Симпсоном

Майли и Коди стали встречаться осенью 2019 года, практически сразу после того, как уже бывший муж Майли Сайрус Лиам Хемсворт, подал на развод.

Об этом передает «НБН«.

Но вот прошло чуть меньше года и Майли Сайрус рассталась и с Коди Симпсоном. По данным инсайдеров E! News, именно 23-летний Симпсон захотел разорвать отношения с Сайрус. Что стало причиной для разрыва отношений ни Коди, ни Майли не рассказывают.

Примечательно, что ещё в июле пара вместе появлялась на различных мероприятиях и демонстрировала полную идиллию. Источники говорили, что Майли была очень счастлива с Коди, поэтому новость об их расставании повергла поклонников в шок.

Напомним, ранее мы писали, что Майли Сайрус купила в Лос-Анджелисе дом за 5 миллионов долларов.