Снова одна: Майли Сайрус рассталась с певцом Коди Симпсоном

Культура
Христина Качоровська0
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Майли и Коди стали встречаться осенью 2019 года, практически сразу после того, как уже бывший муж Майли Сайрус Лиам Хемсворт, подал на развод.

Коди Симпсон и Майли Сайрус
Коди Симпсон и Майли Сайрус. Фото — hollywoodlifenews

Об этом передает «НБН«.

Но вот прошло чуть меньше года и Майли Сайрус рассталась и с Коди Симпсоном. По данным инсайдеров E! News, именно 23-летний Симпсон захотел разорвать отношения с Сайрус. Что стало причиной для разрыва отношений ни Коди, ни Майли не рассказывают.

Примечательно, что ещё в июле пара вместе появлялась на различных мероприятиях и демонстрировала полную идиллию. Источники говорили, что Майли была очень счастлива с Коди, поэтому новость об их расставании повергла поклонников в шок.

Напомним, ранее мы писали, что Майли Сайрус купила в Лос-Анджелисе дом за 5 миллионов долларов.


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