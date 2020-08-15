Трижды родители: в семье Тараса Тополи и Alyosha пополнение (ФОТО)

О рождении доченьки счастливые родители сообщили на своих страницах в соцсети Instagram.

Об этом пишет «НБН«.

В семье популярных украинских музыкантов Тараса Тополи и Alyosha (Алена Тополя) пополнение — они в третий раз стали счастливыми родителями. На этот раз у них родилась девочка, которую Тарас и Алена решили назвать Марией.

Оба родителя уже успели похвастаться радостной новостью у себя в Instagram. Так, фронтмен группы «Антитела» написал следующее:

«Поприветствуйте Марию Тарасовну третью! Как и полагается настоящей Леди, она появилась в этом мире с маникюром».

Не могла не порадовать своих поклонников и счастливая мама. Свой пост Alyosha подписала так:

«Наконец-то! Родилась наша Тополька Мария Тарасовна! Маруся раз, два, три калина, чорнявая дівчина… Очень похожа на папу!».

Отметим, что Алена и Тарас уже воспитывают двух сыновей — Романа и Марка.

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