Бритни Спирс хочет избавиться от опекунства своего отца

Американская поп-дива требует, чтобы родной отец наконец-то оставил её в покое. Навсегда.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. Сейчас же 38-летняя певица требует лишить отца такого права. По крайней мере, об этом свидетельствуют документы, которые подал в суд адвокат Бритни.

Согласно документу, звезда просит, чтобы единственным опекуном остался Джоди Монтномери — человек, который в прошлом году стал временным опекуном Бритни после того, как отец звезды Джейми поссорился со своим внуком:

«Бритни Спирс категорически против того, чтобы её отце Джейми снова стал опекуном. Она также хочет, чтобы суд лишил его права распоряжаться её имуществом и деньгами», — заявил представитель певицы.

Напомним, ранее мы писали, что отец Бритни Спирс прокомментировал компанию по спасению певицы.