Звезда шоу «Квартал 95» заболела COVID-19

Культура
Христина Качоровська0
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О заболевании Елены Кравец уже официально сообщили в пресс-службе компании. Здесь отмечают, что из-за коронавируса новый сезон «Квартал 95» начнется без актрисы.

Елена Кравец
Елена Кравец. Фото — dpchas.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Рубрика«.

«За несколько дней до старта съёмок мы узнали, что наша Лена заболела коронавирусом. Поэтому, в ближайших эфирах вы не увидите её.

Грустно, но сегодня мы живем в таком мире, что никто не застрахован от коронавируса. К счастью, у всех остальных участников студии тест на COVID-19 оказался негативным», — рассказал Евгений Кошевой.

Напомним, ранее мы писали, что коронавирусом заболела ведущая Маричка Падалко.


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