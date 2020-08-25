Звезда шоу «Квартал 95» заболела COVID-19

О заболевании Елены Кравец уже официально сообщили в пресс-службе компании. Здесь отмечают, что из-за коронавируса новый сезон «Квартал 95» начнется без актрисы.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Рубрика«.

«За несколько дней до старта съёмок мы узнали, что наша Лена заболела коронавирусом. Поэтому, в ближайших эфирах вы не увидите её. Грустно, но сегодня мы живем в таком мире, что никто не застрахован от коронавируса. К счастью, у всех остальных участников студии тест на COVID-19 оказался негативным», — рассказал Евгений Кошевой.

Напомним, ранее мы писали, что коронавирусом заболела ведущая Маричка Падалко.