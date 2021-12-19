Тину Кароль музыкальная премия YUNA номинировала всего в одну категорию «Лучшая исполнительница», на что поп-дива отреагировала в своем Instagram. Певица в соцсети показала коллаж со своими творческими достижениями за 2021 год, таким образом высмеяв премию.

Ситуация с номинацией задела не только Кароль, но и продюсера Олега Боднарчука, который высказался об инциденте на своей личной странице в Facebook, сообщает «НБН».

Боднарчук поддержал поп-звезду, проанализировав номинацию, в которой выбирают лучшее концертное шоу, где певицу вытеснили другие исполнители.

Продюсер отметил, что он согласен с негодованием исполнительницы, поскольку яркое шоу Кароль с множеством интересных и современных решений на фестивале Atlas Weekend организаторы проигнорировали.

Боднарчук возложил вину за оплошность на организаторов и членов жюри, которые должны были внести певицу в шорт-лист претендентов на награду.

Ранее в СМИ обсуждался конфликт между певицей Златой Огневич и ее экс-возлюбленным Андреем Задворным. После пост-шоу бизнесмен заявил, что героиня шоу «Холостячка-2» своими поведением и слезами из-за их расставания вызывала сочувствие аудитории. В результате на мужчину обрушилась волна хейта в Сети.