Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».

Совсем скоро наступит Новый 2022 год. Певица Злата Огневич рассказала, какие блюда предпочитает видеть на своем праздничном столе. Как оказалось, знаменитость любит легкие закуски и салаты, а вот оливье и селедку под шубой она не любит с самого детства.

«Могу приготовить сама или же заказать. Это могут быть лазанья, салат с морепродуктами, закуски с авокадо и рыбкой», — поведала знаменитость.

При этом Огневич предпочитает вместо мясных блюд рыбные блюда.

Кроме того, певица призналась, что она не из тех людей, которые готовы много часов провести на кухне, готовясь к новогодней ночи. По словам Огневич, она лучше закажет готовые блюда и тем самим сэкономить время и силы.

Также певица рассказала о своих планах на новогоднюю ночь. Выяснилось, что она, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса будет работать. Огневич не скрывает, что выступления в новогоднюю ночь приносят артистам неплохие гонорары, поэтому она пока не собирается упускать возможность хорошо заработать.

Ранее мы сообщали, что Злата Огневич засветилась с участником первого сезона «Холостячки».