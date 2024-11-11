Злата Огневич в 2013 году представляла Украину с песней Gravity на конкурсе «Евровидения» в шведском городе Мальме. В интервью Славе Демину для телеканала «ДІМ» артистка призналась, что выступление на шоу считает одним из неудачных, несмотря на то, что она осталась довольна местом и результатом, информирует издание «НБН».

По словам звезды, ее перфоманс на «Евровидении» был на грани срыва. Исполнительница рассказала, что изначально ее конкурсный номер организаторы утвердили. Однако уже на месте в Мальме все, что команда Огневич готовила для ее выхода на сцену, заблокировали, заявив, что это невозможно.

В результате украинцам пришлось самостоятельно арендовать зал для двухнедельных репетиций номера певицы, искать дополнительные деньги. После этого, по словам артистки, она приняла решение больше не участвовать в конкурсах.

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