Соломка в комментарии журналистке «Люкс ФМ» Наталье Тур публично раскритиковал одну из самых успешных певиц Украины Тину Кароль. По его словам, поп-дива начала деградировать, информирует издание «НБН».

Телеведущий вспомнил концерт, который состоялся еще зимой. Сначала на сцену вышла Злата Огневич, Соломка был в восторге от ее выступления, назвав его блестящим. После нее к публике вышла Кароль и у шоумена сложилось впечатление, будто звезда оказывает присутствующим услугу своим выступлением.

Телеведущий заявил, что прима и королева всегда должна отрабатывать на все сто и «разрывать», однако шоу Кароль не выдержало сравнения с перформансом Огневич. Соломка отметил, что зрители не слепые, поэтому замечают уровень отдачи и искренность артистов.

Шоумен отметил, что некоторые звезды украинской сцены, которые считают себя топовыми, начали «покрываться нафталином», не замечая этого, соответственно качество их выступлений начало страдать.

Как сообщалось, режиссер-постановщик Герман Ненов указал на двух певиц, которые «выносили ему мозг» во время сотрудничества.